In vista del match di questa sera contro il Genoa, Rino Gattuso ha un dubbio di formazione anche in mezzo al campo, dove deve ancora scegliere chi affiancherà Lucas Biglia: se Kessie non dovesse farcela, allora toccherà a Bakayoko giocare dal primo minuto. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport questa mattina.