Verso Milan-Inter: i precedenti in gara secca tra rossoneri e nerazzurri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono in tutto quattro i precedenti in gara secca tra Milan e Inter che mercoledì si sfideranno in Supercoppa italiana: il bilancio è di tre vittorie dei rossoneri e un successo dei nerazzurri. Il primo precedente risale alla finale di Coppa Italia del 1977 quando il Milan di Liedholm vinse 2-0, alzando il trofeo. Nel 2021, le due squadre milanesi si sono affrontate in Supercoppa a Pechino e anche in quell'occasione ad avere la meglio è stato il Diavolo (vittoria per 2-1). Gli ultimi due precedenti, entrambi in Coppa Italia, risalgono invece ai quarti del 2017 (successo dei rossoneri ai supplementari con gol di Cutrone) e a quelli del 2021 (vittoria dell'Inter).