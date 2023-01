Verso Milan-Inter, il bilancio tra Pioli e Inzaghi in carriera

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Mercoledì sera alle 20, italiane, si giocherà finalmente la Supercoppa Italiana a Riyad, in Arabia Saudita. Il Milan di Stefano Pioli affronterà l’Inter di Simone Inzaghi in un match che non solo assegnerà il primo trofeo stagionale ma potrà essere determinante dal punto di vista psicologico per il resto della stagione. Pioli e Inzaghi si sono incrociati nella loro carriera in 16 occasioni. Il bilancio è favorevole al tecnico dell’Inter con 7 vittorie contro le 5 di Pioli, l'ultima delle quali nel derby di campionato giocato a settembre. Infine le altre 4 sfide disputate sono terminate in pareggio.