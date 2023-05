Verso Milan-Inter, San Siro da record: tutti i numeri

MilanNews.it

Milan-Inter sarà uno spettacolo anche sugli spalti. San Siro è pronto per vestirsi a festa due volte nel giro di 6 giorni ma soprattutto questa sera il vecchio stadio così tanto al centro di discussioni negli ultimi anni, farà la storia. La Gazzetta dello Sport sottolinea per prima cosa che la gara di questa sera batterà il record di incassi per una partita giocata in Italia: verrà battuto il primato stabilito solo pochi mesi fa da Milan-Tottenham (QUI la nostra anticipazione).

Inutile aggiungere, dunque, che è previsto un tutto esaurito con più di 74mila spettatori che provengono da 124 paesi diversi: gli occhi di tutta Europa sono fissati su Milano. E non solo perché saranno collegate televisioni da 120 paesi diversi, in Europa e non.