Verso Milan-Inter, Tuttosport: "Richieste record per l’euroderby"

In vista di Milan-Inter del 10 maggio, match valido per l'andata delle semifinali di Champions League, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Richieste record per l’euroderby". Secondo quanto riferisce il quotidiano torinese, le richieste sono enormi, si parla di quasi un milione da tutto il mondo. E si prospetta anche un nuovo record di incasso per una società italiana, superando i 9,1 milioni di euro che il Milan ha incassato contro il Tottenham.