Verso Milan-Juve, c'è ottimismo per Krunic, Kalulu e Loftus-Cheek

vedi letture

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Ruben Loftus-Cheek, Rade Krunic e Pierre Kalulu avanzano a piccoli passi. Ieri hanno fatto riatletizzazione sul campo e non hanno partecipato alla partitella contro la Primavera. L’ottimismo per la loro presenza domenica con la Juventus resta ma la situazione va monitorata giorno per giorno.