Verso Milan-Juve, novità per Allegri: Chiesa torna ad allenarsi in gruppo dopo due settimane

Novità importante in casa Juve in vista della sfida di domenica sera contro il Milan, valida per la nona giornata di campionato. Federico Chiesa, infatti, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo dopo due settimane. Ora resta da capire Allegri porterà o meno con sè l'attaccante esterno per la trasferta di Milano.