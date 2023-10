Verso Milan-Juve, si apre il ballottaggio Thiaw-Kjaer

Il Milan è atteso da una settimana di ferro: Juventus domenica, Psg mercoledì e Napoli la domenica successiva (le ultime due in trasferta). Un triplo impegno che metterà i rossoneri davanti a un banco di prova importante e ci sarà bisogno di tutti. Per questo Stefano Pioli si tiene qualche dubbio di formazione da sciogliere all'ultimo.

Uno è quello per il ruolo di difensore centrale al fianco di Tomori. Il titolare di questo avvio è stato Malick Thiaw ma il tedesco è tornato dagli Stati Uniti (dove è stato in tourneè con la Germania) tra gli ultimi e potrebbe essere preservato in vista di Parigi. In questo senso salgono le quotazioni di Simon Kjaer per la sfida contro la Juventus: il danese ha giocato 180 minuti con la sua nazionale e sembra essere finalmente in condizione.