Verso Milan-Juve, striscioni bianconeri a San Siro: "Alzate i prezzi per il conto in rosso. 75 motivi per non esserci"

Nella serata di ieri, il gruppo ultras juventino dei 'Drughi' ha esposto all'esterno di San Siro due striscioni per boicottare la trasferta di domenica sera a Milano contro il Milan, considerato troppo cara dalla tifoseria organizzata bianconera. Questo il contenuto dei due messaggi: "75 buone ragioni per non vedere la partita coi piccioni!" e "Milan-Juve, alzi prezzi a più non posso e metti a posto il conto in rosso!".