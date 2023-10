Verso Milan-Juventus: a San Siro i bianconeri non segnano dal 2021

In attesa del match di domenica sera tra Milan e Juventus valevole per la 9^ giornata di Serie A, questo il curioso dato riguardante la squadra di mister Allegri. Infatti, i bianconeri non segnano un gol a Milano contro il Milan dal 6\1\2021 (Milan-Juventus 1-3).