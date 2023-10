Verso Milan-Juventus, Gazzetta: "San Siro esaurito per domenica. E nel suo stadio la squadra volta"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in vista di Milan-Juventus: "San Siro esaurito per domenica. E nel suo stadio la squadra volta". I biglietti per il match tra rossoneri e bianconeri sono terminati e ancora una volta lo stadio milanese sarà sold out. In casa, finora, il Diavolo ha sempre vinto in campionato (4-1 al Toro, 1-0 al Verona, 2-0 alla Lazio).