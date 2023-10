Verso Milan-Juventus: i due attacchi a confronto

Manca sempre meno a Milan-Juventus, partita che apre il delicato tour de force dei rossoneri in questo periodo: prima i bianconeri, poi il PSG in Champions e infine la trasferta di Napoli. Nella formazione di Max Allegri si vedranno probabilmente Dusan Vlahovic e Federico Chiesa: per entrambi 4 gol a testa in Serie A, finora i giocatori più pericolosi nelle fila bianconeri. Il Milan risponde con il trio Giroud, Leao, Pulisic. Per il francese sono 4 i centri in campionato finora, così come per Pulisic, segue invece Rafa Leao a quota 3 reti, l'ultima contro il Verona a fine settembre.