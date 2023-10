Verso Milan-Juventus: in campo una sfida tra americani e amici

La sosta per le nazionali ha interrotto, solo per il momento, il percorso in Serie A di Milan e Juventus, in campo a San Siro il 22 ottobre. Quella tra i rossoneri e i bianconeri è da sempre considerata una classica del nostro campionato, un match storico tra due formazioni che negli anni hanno saputo duellare per traguardi e trofei.

Quello di quest'anno però sarà un match particolare, dove a sfidarsi saranno 4 giocatori americani, due per parte: Pulisic e Musah per Pioli, Weah e McKennie per Allegri. In campo sarà anche sfida tra due grandi amici: Rafa Leao e Moise Kean sono infatti molto legati al di fuori del campo da gioco, per condividere insieme collaborazioni e gusti musicali: amici sì, ma anche avversari nella sfida di San Siro, cruciale per il percorso in campionato di entrambe le squadre.