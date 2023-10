Verso Milan-Juventus: la curiosa statistica di Tomori contro i bianconeri

L'importante sfida di San Siro tra Milan e Juventus è ancora lontana: le due squadre si affronteranno domenica 22 ottobre in quella che potrà risultare come una gara fondamentale ma non decisiva per il percorso in campionato di entrambe le formazioni. Il curioso dato che riguarda Fikayo Tomori: il difensore inglese ha sin qui totalizzato quattro reti con la maglia del Milan, due proprio contro i bianconeri (Juventus-Milan 0-3 2020\21 e Milan Juventus 2-0 2022\2023).