Verso Milan-Juventus, Pioli rivede Sportiello: i numeri del secondo portiere rossonero

La sosta delle nazionali non riporterà Mike Maignan in campo contro la Juventus, domenica 22 ottobre a San Siro. Il francese è squalificato, pronto quindi Marco Sportiello, al rientro da titolare dopo la positiva prova di Cagliari.

L'ex estremo difensore di Fiorentina e Atalanta, ha finora totalizzato 3 presenze ufficiali: il finale di partita in Champions contro il Newscastle, nel quale è stato determinante con una gran parata nel finale su Longstaff, e le due apparizioni positive in Serie A contro Verona e Cagliari. Sarà quindi la quarta presenza in rossonero quella contro la Juve, di gran lunga un match importantissimo per il secondo portiere rossonero.