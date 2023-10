Verso Milan-Juventus: rossoneri più concreti, ma attenzione ai calci piazzati

Secondo un'interessante grafica mostrata da Sky Sport, i rossoneri sono più efficaci sotto porta rispetto alla Juventus: 16 reti a 14 in favore della squadra di Pioli, concreta anche nella percentuale realizzativa dei tiri\gol (13.8 a 10.9). I gol su azioni sono anche questi in favore del Milan con 11 centri rispetto agli 8 segnati dai bianconeri. I ragazzi di Pioli però soffrono sui calci piazzati: per la Juve sono 3 i gol di testa, nemmeno uno per il Milan, oltre ad un'alta percentuale di duelli aerei vinti dai bianconeri (63% contro il 48% del Milan).