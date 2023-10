Verso Milan-Juventus: tanta Francia e America per entrambe le squadre

vedi letture

Manca sempre meno alla sfida di San Siro tra Milan e Juventus. Curiosa statistica riguardante le nazionalità dei giocatori presenti in campo: ci sarà infatti un'importante presenza di americani nel terreno di gioco con Musah, Pulisic, McKennie e Weah che rappresentano così l'USA, recentemente vittoriosi in amichevole contro il Ghana. L'altra importante influenza sarebbe stata francese, ma le assenze di Maignan e Theo Hernandez peseranno, anche sulle scelte di Stefano Pioli: solo Rabiot e Giroud saranno quindi in campo per rappresentare la propria nazione.