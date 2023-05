Verso Milan-Lazio, i precedenti tra le due squadre: sfida numero 188

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La sfida contro la Lazio sarà la n.188, la n.98 in casa. In Serie A sarà la sfida n.160, la n.80 a Milano. Limitando l'analisi a questa competizione, finora il Milan ha vinto 46 volte, con 23 pareggi e 10 vittorie biancocelesti. L'ultimo precedente risale alla Coppa Italia della scorsa stagione, quando il Milan si impose per 4-0 nei quarti di finale, con gol di Leao, doppietta di Giroud e sigillo di Kessié.

In Serie A l'ultima sfida finì 2-0, con gol di Leao e Ibrahimovic, era la terza giornata. Emozionante la vittoria per 3-2 nel dicembre 2020, con le reti di Rebic, Calhanoglu e soprattutto di Theo Hernandez nel recupero, per superare le reti di Immobile e Luis Alberto.

L'ultima sconfitta risale alla stagione 2019-20, quando il Milan perse per 2-1. Gol di Immobile e Correa, per il Milan autorete di Bastos che deviò un bellissimo tentativo a rete di Piatek.