Verso Milan-Lazio: Inzaghi recupera Correa, Acerbi da valutare

Oggi l'ultimo provino per Acerbi e Correa in vista della sfida con il Milan. Il difensore centrale non dovrebbe prendere parte alla trasferta milanese, mentre l'argentino, che in extremis era stato depennato dai convocati domenica sera per un affaticamento al polpaccio sinistro, è l'unico che rientrerà: anche se non sarà al meglio, partirà con la squadra e partirà dalla panchina.