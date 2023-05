Verso Milan-Lazio, le statistiche pre partita

Fonte: (statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)

STATISTICHE SULLE PARTITE

Il turno infrasettimanale ha lasciato malcontento e dubbi nel Milan, e espone la squadra di Pioli sempre più verso un pericoloso all-in sulla Champions League. I due punti persi (e potevano essere tre) contro la Cremonese hanno complicato enormemente la situazione per la qualificazione alla prossima Champions League, nella giornata in cui il Napoli diventava matematicamente Campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. Il turno di Serie A imminente propone tre scontri diretti tra le squadre che occupano le posizioni cha vanno dalla seconda alla settima. E tra pochissimi giorni arriva la Semifinale di andata...

Il Milan affronterà la Lazio di Maurizio Sarri, lo farà il 6 maggio. In questo giorno il Milan giocherà per la 14ma volta. Nei 13 precedenti, finora sono arrivate 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo precedente è il 2-1 con cui i rossoneri si sono imposti contro il Bologna a San Siro nel 2019, con gol di Suso e Borini; di Destro il gol dell'ex. Nel 2012 il derby perso per 4-2 nella penultima giornata di campionato, che consegnò lo scudetto alla Juventus di Conte. Tripletta di Milito e doppietta di Ibrahimovic, gol finale di Maicon. Nel 1979 il Milan, pareggiando in casa per 0-0 contro il Bologna, cucì sul petto la sua Stella, con la matematica certezza del decimo Scudetto della sua storia.

La sfida contro la Lazio sarà la n.188, la n.98 in casa. In Serie A sarà la sfida n.160, la n.80 a Milano. Limitando l'analisi a questa competizione, finora il Milan ha vinto 46 volte, con 23 pareggi e 10 vittorie biancocelesti. L'ultimo precedente risale alla Coppa Italia della scorsa stagione, quando il Milan si impose per 4-0 nei quarti di finale, con gol di Leao, doppietta di Giroud e sigillo di Kessié. In Serie A l'ultima sfida finì 2-0, con gol di Leao e Ibrahimovic, era la terza giornata. Emozionante la vittoria per 3-2 nel dicembre 2020, con le reti di Rebic, Calhanoglu e soprattutto di Theo Hernandez nel recupero, per superare le reti di Immobile e Luis Alberto.

L'ultima sconfitta risale alla stagione 2019-20, quando il Milan perse per 2-1. Gol di Immobile e Correa, per il Milan autorete di Bastos che deviò un bellissimo tentativo a rete di Piatek.

Solo una volta un giocatore rossonero fu espulso: si tratta di Ambrosini nel 2-1 della stagione 1999-2000. L'espulsione avvenne al 93'.

Ben 9 invece le espulsioni di giocatori della Lazio in casa del Milan in Serie A: l'ultima volta toccò a Lulic nell'1-1 del 2016.

Sono ben 30 i giocatori che hanno esordito in un Milan-Lazio: Bonetti (17/09/1933), Sandroni (19/10/1941), Galluzzo (16/05/1954), De Vecchi (21/04/1974), Antonioli, Lantignotti, Lago e Villa (03/09/1988), Simone (03/09/1989), Bogarde e Leonardo (13/09/1997), Crespo, Dhorasoo e Stam (21/08/2004), Oliveira (10/09/2006), Cardacio (03/12/2008), Zigoni (28/03/2010), Legrottaglie (01/02/2011), Aquilani e Nocerino (09/09/2011), Calvano e Mesbah (26/01/2012), Zaccardo (02/03/2013), Diego Lopez, Armero, Alex e Menez (31/08/2014), Albertazzi, Suso (27/01/2015), Ballo-Touré (12/09/2021).Per 20 giocatori Milan-Lazio fu l'ultima presenza: Bonfiglio (24/11/1929), Menti (18/05/1941), Vannucci e Sandroni (31/05/1942), Nordahl, Ciceri e Carminati (03/06/1956), Cesare Reina (08/05/1960), Benigni (09/03/1966), Villa (03/09/1988, unica presenza), Vieira (06/04/1996), Baggio (18/05/1997), Lehmann (11/11/1998), Digao (01/03/2008), Zigoni (28/03/2010, unica presenza), Legrottaglie (01/02/2011, unica presenza), Merkel e Calvano (26/01/2012), Albertazzi (27/01/2015, unica presenza), Caldara (24/04/2019).Dieci giocatori hanno trovato la loro prima rete in un Milan-Lazio: Rosellini, Sandroni (19/10/1941) gol all'esordio per Sandroni, Maraschi e David (25/01/1961), Rosato (16/10/1966), Cappellini (03/09/1988), Ba (13/09/1997), Oliveira (10/09/2006) gol all'esordio, Zambrotta (21/09/2008), Menez (31/08/2014) gol all'esordio.Sono 17 i giocatori ad aver segnato la loro ultima rete rossonera contro la Lazio a San Siro: Torriani (17/09/1933), Gabardo (10/10/1937), Sandroni (19/10/1941), Nordahl (03/06/1956) gol all'ultima presenza, Bean (08/05/1960), Fogli (25/01/1970), Pasinato (15/05/1983), Battistini (12/05/1985), Cappellini (03/09/1988), Gullit (18/09/1994), Ba (13/09/1997) gol all'ultima presenza, Boban (01/04/2001), Laursen (23/09/2001), Simone (10/01/2002), Oddo (01/03/2008), Shevchenko (03/12/2008), Seedorf (26/01/2012).Carlo Galli nel 1958 realizzò una cinquina nal 6-1 che il Milan rifilò alla Lazio. Tre le triplette (Romani e Moretti negli anni '30 e Andriy Shevchenko nel 2004 nella Supercoppa Italiana). Ventuno le doppiette, con Santagostino, Boffi, Cappello e Nordahl ad averne effettuate due. L'ultima doppietta è firmata Pazzini nel 2013.Per Pioli sarà la sfida n.9 alla Lazio. Cinque vittorie (di cui tre in casa) e tre sconfitte di cui una in casa finora. Pioli è stato anche allenatore della Lazio, ed ha affrontato il Milan 5 volte sulla panchina biancoceleste, con 2 vittorie, un pareggio e due sconfitte.Dirigerà l'arbitro Rapuano di Rimini. Sarà la quinta sfida diretta da lui, tutte quest'anno. Finora un pareggio a Cremona, una sconfitta interna ai supplementari contro il Torino, e poi due vittorie, quella di Monza per 1-0 ma soprattutto il roboante 4-0 inflitto al Napoli nel suo stadio.