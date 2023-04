Verso Milan-Lecce, la probabile formazione dei giallorossi di Baroni

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il Lecce di mister Baroni arriva a San Siro, per affrontare il Milan, con il desiderio di interrompere la striscia negativa senza vittorie. In attacco ancora Ceesay dal primo minuto, con Colombo di proprietà dei rossoneri out. Strefezza e Di Francesco (in pole su Banda) completano il tridente. A centrocampo verso la riconferma di Oudin nel ruolo di mezzala, accanto a Blin e Hjulmand. In difesa, infine, Pezzella parte avanti a Gallo per il ruolo di terzino sinistro; quindi Gendrey, Umtiti e Baschirotto a protezione della porta di Falcone.