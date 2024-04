Verso Milan.Lecce: le statistiche della sfida

STATISTICHE SULLE PARTITE

Il derby di Europa League contro la Roma fa capolino nel calendario dei ragazzi di Pioli, ma prima c'è da tuffarsi tra le mura di San Siro per affrontare, dopo avere espugnato il Franchi di Firenze con il risultato di 2-1, un'altra squadra giallorossa: è il Lecce di Luca Gotti, subentrato dopo l'increscioso episodio della testata inflitta a fine gara ad Henry del Verona, costato l'esonero a D'Aversa. Nell'ultima sfida di Serie A, giocata nel giorno di Pasquetta, il Lecce ha giocato in casa proprio contro la Roma, e nonostante avere tentato ben 26 conclusioni verso la porta dei giallorossi di De Rossi, non è riuscito a trovare la via del gol, e ha raccolto un punto con lo 0-0 finale.

La partita è fondamentale perché, complici i risultati della scorsa settimana, il Milan ha messo tra sé e la Juventus 6 punti di distacco, e prima si riesce a conquistare matematicamente un posto per la prossima Champions League meglio sarà, in ottica Europa League e turnover in caso di passaggio del turno.

Si giocherà il 6 aprile, sarà la 16ma volta in questa data: finora 6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo precedente risale alla stagione 2018-19, e non andò bene per i rossoneri, impegnati in casa della Juventus. Finì 2-1 per i bianconeri: gol di Piatek al 39', e poi nella ripresa Dybala su rigore e Kean compirono il sorpasso. Nel 2005 l'ultimo precedente positivo per il Milan: in Champions League, nell'andata dei quarti di finale, il Milan sconfisse l'Inter di Cuper per 2-0, con gol di Stam e Shevchenko. Un altro precedente nefasto risale alla stagione 1996-97, quando il Milan fu travolto in casa per 6-1 dalla Juventus, con le doppiette di Jugovic e Vieri, e i gol di Zidane su rigore ed Amoruso. Per il Milan segnò Simone il gol del momentaneo 1-5. Non ci sono precedenti con il Lecce in questa data.

Come detto, l'avversario di questa partita è il Lecce. Sarà la sfida n.44 tra le due formazioni, la n.21 in casa del Milan. Nei 20 precedenti, 16 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta, ottenuta nell'ottobre 1997, con gol di Govedarica dopo 2 minuti, e Casale su rigore al 49' del primo tempo. Per il Milan autorete di Cyprien al 76'.

L'ultimo precedente è il 2-0 con cui il Milan ha battuto il Lecce il 23 aprile 2023: le due reti, una per tempo, sono state segnate entrambe da Rafa Leao. Nell'ottobre 2019 Stefano Pioli, chiamato a sostituire Marco Giampaolo dopo sole sette giornate, faceva il suo esordio proprio contro il Lecce. Finì 2-2: Calhanoglu dopo 20 minuti portava il Milan avanti, Babacar pareggiava al 62', prima del gol di Piatek, al minutio 81 che sembrava aver risolto la pratica.

Invece, un gol al 92' di Calderoni regalò un punto ai pugliesi e tolse la prima gioia a Pioli.

La vittoria più larga in casa contro il Lecce risale al 2012, quando il Milan allora Campione d'Italia in carica vinse per 2-0 con gol di Nocerino ed Ibrahimovic. Nel 2010 finì 4-0, con doppietta di Pato, e gol di Thiago Silva ed Inzaghi, alla prima di campionato, davanti al neo acquisto Ibrahimovic.

La partita con più gol a San Siro è stata il 5-2 del 6 gennaio 2005, con tripletta di Crespo e gol di Shevchenko e Tomasson.

Per tre volte il Milan ha avuto cartellini rossi a sfavore a San Siro contro il Lecce: Filippo Galli, Savicevic e Nesta.

Due invece le espulsioni di giocatori del Lecce a Milano: Carannante e Moriero, in entrambe le occasioni vinse il Milan per 1-0.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono 2 i giocatori rossoneri ad avere esordito a Milano contro il Lecce: Roberto Bandirali (14/11/1990) e Kevin-Prince Boateng (29/08/2010).

Chiusero la loro esperienza in rossonero in casa contro il Lecce 5 giocatori: Roberto Bandirali (14/11/1990, unica presenza in rossonero), Bogarde (19/10/1997) N'Gotty (23/01/2000), Donati (05/05/2002), Marco Borriello (29/08/2010).

Solo Stefano Salvatori, il 14/11/1990 fu il giocatore a segnare la sua prima (ed anche unica) marcatura in casa contro il Lecce. Walter De Vecchi (19/10/1980) fu invece l'altro giocatore ad aver segnato per l'ultima volta con la maglia del Milan, avendo il Lecce come avversario.

Hernan Crespo nel 2005 siglò una tripletta: è l'unica volta che accadde a San Siro contro il Lecce.

Cinque le doppiette, firmate da Incocciati, Pato, Shevchenko (in due diverse occasioni) e Leao.

Sia Massimiliano Allegri che Stefano Pioli esordirono in una gara interna contro il Lecce. Allegri lo fece alla prima giornata, vincendo per 4-0, mentre per Pioli fu un subentro in corsa e finì 2-2.

Nessun allenatore ha lasciato la panchina rossonera con un Milan vs Lecce.

Arbitrerà Massimi della sezione di Termoli, sarà una prima assoluta per lui alla guida del Milan.