Verso Milan-Lecce, le statistiche prepartita

Fonte: (statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

STATISTICHE SULLE PARTITE

Il Milan torna a San Siro, a prendere l'abbraccio dei tifosi dopo l'impresa di martedì sera al Maradona: i ragazzi di Pioli hanno eliminato il Napoli, che sta dominando in Serie A e che era a detta di molti una delle favorite per la vittoria finale anche in Champions. Dopo l'1-0 firmato Bennacer in casa, i rossoneri hanno pareggiato per 1-1 a Napoli, con gol di Giroud e Osimhen al 93', ormai troppo tardi. Giroud si è fatto parare un rigore da Meret, mentre Maignan ha neutralizzato un rigore di Kvaratskhelia a 10 minuti dalla fine, scongiurando la riapertura del match.

Ora però, complice il ricorso accolto per la sentenza sulla penalizzazione di 15 punti comminata alla Juventus, il Milan versa in non buone acque in Campionato, perché è stato spinto via dalle prime quattro posizioni proprio dalla Juventus, ora a +6. Mancano otto giornate, e ci sono diversi scontri diretti un pò per tutte le squadre coinvolte nella lotta Champions, quindi c'è tempo per rimontare, ma bisogna smettere di perdere punti con squadre meno blasonate, che vengono a San Siro a raccogliere un punto dopo partite intere passate a difendersi, come accaduto ad esempio contro l'Empoli due settimane fa.

Si giocherà il 23 aprile, sarà la 16ma volta che succede. Finora 10 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

L'ultimo precedente è una sconfitta, nella stagione 2016-17, per 2-1 in casa contro l'Empoli (gol di Mchedlidze e Thiam per i toscani e di Lapadula per il Milan). Nel 2010-11, stagione del 18mo scudetto, il Milan vinse per 1-0 a Brescia con gol di Robinho a otto minuti dalla fine. Nel 2003, il 23 aprile, il Milan affrontava l'Ajax per il ritorno dei quarti di finale di Champions. All'andata 0-0, la partita di ritorno fu una delle più palpitanti che un tifoso rossonero possa ricordare, con il gol di Tomasson che ribadì in rete un pallonetto di Inzaghi, per la sua gioia sfrenata nel recupero. Nell'Ajax giocava Zlatan Ibrahimovic. Degno di nota anche il 2-0 con cui il Milan si impose nella semifinale di andata della Coppa dei Campioni 1968-69 contro il Manchester United, con gol di Sormani e Hamrin.

L'avversario di questa partita è il Lecce di Baroni. Sarà la sfida n.42 tra le due formazioni, la n.20 in casa del Milan. Nei 19 precedenti, 15 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta, ottenuta nell'ottobre 1997, con gol di Govedarica dopo 2 minuti, e Casale su rigore al 49' del primo tempo. Per il Milan autorete di Cyprien al 76'.

C'era una serie di vittorie lunga 8 partite prima dell'ultimo precedente, finito 2-2. Era il 20 ottobre 2019, e faceva il suo esordio sulla panchina del Milan Stefano Pioli, chiamato a sostituire Marco Giampaolo dopo sole sette giornate. Calhanoglu dopo 20 minuti portava il Milan avanti, Babacar pareggiava al 62', prima del gol di Piatek, al minutio 81 che sembrava aver risolto la pratica. Invece, un gol al 92' di Calderoni regalò un punto ai pugliesi e tolse la prima gioia a Pioli. Sembrava dovesse essere una soluzione temporanea, e invece, a distanza di tre anni e mezzo, il Milan ha vinto con Pioli uno Scudetto, ed ora è in semifinale di Champions League.

L'ultima vittoria con il Lecce risale al penultimo precedente, nel 2012, quando il Milan allora Campione d'Italia in carica vinse per 2-0 con gol di Nocerino ed Ibrahimovic. Nel 2010 finì 4-0, con doppietta di Pato, e gol di Thiago Silva ed Inzaghi, alla prima di campionato, davanti al neo acquisto Ibrahimovic.

Questa fu anche la vittoria più larga in casa contro il Lecce. La partita con più gol a San Siro è stata il 5-2 del 6 gennaio 2005, con tripletta di Crespo e gol di Shevchenko e Tomasson.

Per tre volte il Milan ha avuto cartellini rossi a sfavore a San Siro contro il Lecce: Filippo Galli, Savicevic e Nesta.

Due invece le espulsioni di giocatori del Lecce a Milano: Carannante e Moriero, in entrambe le occasioni vinse il Milan per 1-0.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono 2 i giocatori rossoneri ad avere esordito a Milano contro il Lecce: Roberto Bandirali (14/11/1990) e Kevin-Prince Boateng (29/08/2010).

Chiusero la loro esperienza in rossonero in casa contro il Lecce 5 giocatori: Roberto Bandirali (14/11/1990, unica presenza in rossonero), Bogarde (19/10/1997) N'Gotty (23/01/2000), Donati (05/05/2002), Marco Borriello (29/08/2010).

Solo Stefano Salvatori, il 14/11/1990 fu il giocatore a segnare la sua prima (ed anche unica) marcatura in casa contro il Lecce.

Walter De Vecchi (19/10/1980) fu invece l'altro giocatore ad aver segnato per l'ultima volta con la maglia del Milan, avendo il Lecce come avversario.

Hernan Crespo nel 2005 siglò una tripletta: è l'unica volta che accadde a San Siro contro il Lecce.

Quattro le doppiette, firmate da Incocciati, Pato, e Shevchenko (in due diverse occasioni).

Sia Massimiliano Allegri che Stefano Pioli esordirono in una gara interna contro il Lecce. Allegri lo fece alla prima giornata, vincendo per 4-0, mentre per Pioli fu un subentro in corsa e finì 2-2. Nessun allenatore ha lasciato la panchina rossonera con un Milan vs Lecce.

Arbitrerà Chiffi di Padova, sarà l'undicesima volta che dirigerà i rossoneri, anche se in un'occasione subentrò per infortunio di Valeri. Finora 7 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Nelle ultime sei occasioni solo vittorie, tutte interne.

L'ultimo precedente, anche l'unico di questa stagione, risale alla quinta giornata, quando il Milan ebbe la meglio per 3-2 sull'Inter nel primo derby di stagione. Ce ne sono stati altri due finora, andati male, ma ce ne saranno ancora due, i più importanti di tutti.