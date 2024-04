Verso Milan-Lecce: salentini più propensi alle rimonte rispetto ai rossoneri

Alle ore 15.00 è in programma a San Siro il fischio d'inizio della partita valida per la 31esima giornata di Serie A fra il Milan ed il Lecce. Il bilancio complessivo delle partite sorride a favore dei rossoneri, in netto vantaggio per numero di vittorie, ma sappiamo benissimo che ogni sfida è diversa ma soprattutto mai scontata.

Ci sono infatti tanti fattori da analizzare e prendere in considerazione ogni volta, come ad esempio lo stato forma e mentale col quale arrivano le squadre, in questo caso positivo per ambe due le formazioni. Il Milan gode infatti di uno score positivo importante al quale spera di dare continuità.

Nonostante la posizione che occupa in classifica (13^), il Lecce è comunque una compagine tutt'altro che da sottovalutare, anche perché in più occasioni nel corso di questa stagione ha dimostrato di non mollare mai, e la formazione di Stefano Pioli ne sa qualcosa dopo la partita d'andata. Stando ai dati forniteci da Transfermarkt, infatti, i salentini sono la quarta squadra di Serie A ad aver ottenuto più punti da situazioni di svantaggio, ben 12, uno in più rispetto al Milan che al momento è "fermo" per l'appunto ad 11.