MilanNews.it

In vista del match di domani sera in casa del Monza, il Milan, che ha svolto l'allenamento di rifinitura ieri mattina a Milanello, si è ritrovato nel tardo pomeriggio a Casa Milan per poi spostarsi in ritiro in un hotel vicino alla città brianzola. La sfida contro i ragazzi di Palladino è in programma alle 18 di sabato.