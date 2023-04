Verso Milan-Napoli, Bianchi: "Il 4-0 non vale niente: in Europa cambia tutto"

Ottavio Bianchi , allenatore del primo scudetto del Napoli e con un passato anche da giocatore del Milan, ha commentato a Il Mattino l'imminente sfida di Champions League tra Milan e Napoli . Questo il suo giudizio, anche alla luce di quanto successo sette giorni fa in campionato: "Premessa: il 4-0 del Maradona non vale niente. Le sconfitte bruciano sempre e lasciano un po' di scorie, ma in Europa cambia tutto. L'atteggiamento, innanzitutto.

Adesso i gol in trasferta non valgono più doppio, mentre e prima era importantissimo non subire in casa. La coppa è sempre un punto interrogativo: ora come ora ci sono più di 20 punti tra le due squadre e non ci dovrebbe essere partita, eppure vedi che perdi 4-0 in casa. Nelle coppe è ancora peggio"