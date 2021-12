Verso Milan-Napoli: cambio a destra, Kalulu favorito su Florenzi

Contro il Napoli, mister Pioli potrebbe fare un cambio di formazione in difesa, per la precisione sulla fascia destra. Come riporta Tuttosport, infatti, Pierre Kalulu dovrebbe partire dal primo minuto nel ruolo di terzino, con Florenzi inizialmente in panchina. In attesa del rientro di Calabria, dunque, l'allenatore rossonero continua a ruotare i sostituti di Davide.