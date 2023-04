Verso Milan-Napoli, Carnevale: "Se Spalletti avrà Osimhen, parte favorito"

MilanNews.it

Andrea Carnevale, ex storico calciatore del Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista di Milan-Napoli di Champions League. Le sue dichiarazioni: "Credo che una sconfitta come lo 0-4 del Maradona possa rivelarsi salutare per certi aspetti, anche perché il Napoli ha mostrato subito solidità mentale per riprendere la marcia. Un'opportunità capita ogni mille in Champions. Se Spalletti avrà a disposizione Osimhen anche solo per una gara, parte leggermente favorito"