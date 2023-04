Verso Milan-Napoli, F. Galli: "Pronostico? Meglio di no... Confronto imprevedibile"

MilanNews.it

Filippo Galli, ex giocatore del Milan e non solo, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Queste le sue parole su Milan-Napoli di Champions League, di cui domani si giocherà la gara di andata: "Pronostico? Meglio di no, per scaramanzia. Posso dire che mi auguro il passaggio di turno del Milan. È un doppio confronto imprevedibile. Spero che sia uno spot per il nostro calcio anche se di calciatori italiani ce ne sono pochi"