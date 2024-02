Verso Milan-Napoli, Pato si commuove su Instagram: "Mamma mia, mi viene da piangere!"

Dopo un ottimo periodo di forma e continuità in campionato, il Milan di Stefano Pioli si appresta a preparare l'importante sfida di domani alle 20:45 in un San Siro, come sempre pronto a sostenere i rossoneri, contro il Napoli di Walter Mazzarri, reduce dalla vittoria in rimonta contro il Verona. I rossoneri corrono di più rispetto a qualche mese fa, macinando soprattutto punti e gol segnati (secondo miglior attacco in Serie A) ma con ancora una fragilità difensiva che non può e non deve passare in secondo piano. Apparso sui canali social del Milan, questo il post nostalgico che ha visto tra i commenti anche quello di Alexandre Pato.

Il brasiliano si commuove così: "Mamma mia! Mi viene da piangere".