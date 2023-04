Verso Milan-Napoli, Tuttosport: "Pioli invoca l'aiuto di San Siro"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Pioli invoca l'aiuto di San Siro": titola così questa mattina Tuttosport in vista di Milan-Napoli di stasera. Il quotidiano riporta le parole di ieri in conferenza stampa del tecnico rossonero che punta molto sulla spinta che arriverà da un San Siro tutto esaurito: "In Champions abbiamo dimostrato di essere all’altezza e con noi scenderà in campo anche San Siro, i nostri tifosi ci daranno una spinta in più".