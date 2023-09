Verso Milan-Newcastle, in corso la vendita dei biglietti per gli abbonati al campionato: il listino prezzi

Da ieri pomeriggio è aperta la vendita dei biglietti per Milan-Newcastle, match valido per la fase a gironi di Champions League e in programma martedì 19 settembre alle 18.45. Questa prima fase di vendita è riservata agli abbonati alla Serie A 2023-2024: dalle 17.00 di martedì 5 settembre alle 23.59 di giovedì 7 settembre, ogni abbonato alla stagione 2023/24 può acquistare un biglietto nei settori disponibili. Se l'abbonato è già in possesso di Champions Pack, il biglietto non può essere intestato a se stesso ma può acquistare per una terza persona. I biglietti sono in vendita online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e attraverso i circuiti Vivaticket. La vendita libera inizierà alle 17.00 di venerdì 8 settembre e fino a esaurimento posti.

Ecco il listino prezzi dei tagliandi per gli abbonati al campionato: