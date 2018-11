Verso Milan-Parma, fortezza San Siro: conquistati 13 punti su 18

Il punto conquistato sul campo della Lazio tiene vive e ben accese le ambizioni Champions League. Speranze da coltivare anche domenica, in casa, contro il Parma. A San Siro il Milan ha costruito la sua classifica da piani alti, con 13 punti conquistati sui 18 a disposizione. Frutto di quattro vittorie (vs Roma, vs Chievo, vs Sampdoria, vs Genoa), un pareggio (vs Atalanta) ed una sola sconfitta (vs Juventus).