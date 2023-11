Verso Milan-PSG: l'ultima vittoria del Milan in casa risale al 1995

Interessante dato riguardante la prossima partita del Milan in Champions: a San Siro arriva il PSG di Mbappè e Donnarumma, in una sfida che per i rossoneri può valere, quasi, un'intera stagione. Infatti l'ultima vittoria a Milano da parte del Milan contro i parigini risale alla semifinale di ritorno del 1994\1995, dove i rossoneri si imposero per 2-0 grazie alla doppietta di Savicevic.