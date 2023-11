Verso Milan-PSG: le statistiche prepartita

Milan vs Paris Saint-Germain del 07.11.2023 - Statistiche prepartita

Arriva la prima partita decisiva della stagione, una partita in cui il Milan deve necessariamente battere un colpo importante, davanti al proprio pubblico. Quel pubblico che sabato sera è stato fortemente deluso da una prestazione oltre i limiti della decenza, e che per la prima volta in stagione, e a distanza di tanto tempo, a fine partita ha sonoramente fischiato la squadra a fine partita.

La partita contro l'Udinese deve essere un episodio isolato, la totale assenza di qualità e di idee non possono non lasciare nell'ambiente un forte sentimento di rivalsa, per dimostrare che quel Milan non è possibile mai.

Sabato sera ci sono stati i fischi, e sono stati forti: una prova generale per quello che accadrà martedì, quando i francesi del Paris St Germain arriveranno per la quarta giornata del girone di Champions League. In quest'occasione tornerà a Milano, da avversario, un ex giocatore che difendeva i pali rossoneri fino al 2020. Aumenteranno i decibel, questo è certo, ed è tutto meritato.

Si giocherà il 7 novembre, sarà la 17ma volta nella storia del Milan. Finora 7 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte L'ultima volta fu nel 2021, quando i rossoneri pareggiarono per 1-1 contro l'Inter. Al gol di Calhanoglu su rigore al minuto 11 ha risposto l'autogol di De Vrij dopo soli sei minuti. Quella partita però entra nella memoria dei tifosi come la partita del rigore parato da Tatarusanu, che alla fine della stagione risulta essere tra le opere decisive per la conquista del 19mo scudetto.

Nel 2015 un altro pareggio, 0-0 contro l'Atalanta. Per trovare una vittoria, si deve arrivare al 2010, quando il Milan (che poi vinse lo scudetto) fu vittorioso per 3-2 a Bari, con gol di Ambrosini, Flamini e Pato, mentre per il Bari segnarono l'ex Kutuzov e Barreto.

L'ultima sconfitta il 7 novembre è quello che per molti è il punto più basso della storia rossonera: la sconfitta interna per 2-1 contro la Cavese, in Serie B. Era il lontano 1982, e dopo il vantaggio di Joe Jordan al 23', arrivò il pari di Tivelli al 26' e poi al 55' il gol di Di Michele che sigillò il risultato di quella partita, e di quella parte di storia del Milan. Tre precedenti europei: nel 1990 i rossoneri, Campioni in Carica, vinsero per 1-0 in casa del Bruges, con gol di Angelo Carbone al 46'. Nel 1973, in Coppa delle Coppe, il Milan fu corsaro in Austria, vincendo 2-0 in casa del Rapid Vienna, con doppietta di Bigon. Nel 1965, il Milan disputò lo spareggio per il primo turno della Coppa delle Fiere, contro lo Strasburgo. All'epoca non c'erano i rigori, né valeva il gol in trasferta, quindi dopo aver vinto 1-0 all'andata, e dopo aver perso per 2-1 in Francia, fu giocata una terza partita, a Milano.

Al 59' Angelillo portò in vantaggio il Milan, all'80 il pareggio transalpino con Szczepaniak. Nemmeno i supplementari cambiarono le cose, e fu necessaria la moneta, che favorì i rossoneri per il passaggio del turno.

L'avversario, come detto è il PSG. Sarà la sesta sfida contro di loro, la terza in casa. Nei due precedenti, una vittoria rossonera, nella semifinale di ritorno della Champions 1994/95, per 2-0, con una doppietta di Dejan Savicevic, e un pareggio per 1-1 nella Champions 2000/01: al vantaggio rossonero di Leonardo al 26' rispose un gol di Nikolas Anelka al 30'. Il Milan dovette giocare dal 41' poi in 10 contro 11 per espulsione di Roque Junior, ma il risultato non cambiò.

L'ultima volta che una squadra francese è venuta a San Siro, finì molto male per il Milan: era il 5 novembre 2020, e i rossoneri giocarono una partita brutta come quella di sabato contro l'Udinese. Il risultato fu 3-0 per il Lille, con tripletta di Yazici, un gol su rigore e due su azione. Maignan non subì nessun gol, il portiere del Milan di allora, che domani tornerà da ex, ne prese tre: spiazzato su rigore, tentativo goffo di parata nello 0-2, e completamente imbalsamato sullo 0-3, preso in contropiede dal tiro secco del giocatore turco. Quella sconfitta fu la prima da quando si riprese a giocare dopo il lockdown Covid, dopo 24 risultati utili.

Complessivamente, contro squadre francesi, sarà la sfida n.50, con 26 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte, arrivate con 14 avversarie diverse. Con questa gara il PSG diventerà la seconda squadra francese per partite giocate contro il Milan, con 6 partite. Solo lo Strasburgo ne ha di più (7).

Arbitrerà Gil Manzano, e sarà la quinta volta: finora una vittoria, per 3-1 contro la Dinamo Zagabria in Champions, nel settembre 2022, un pareggio con rigori, il 1° ottobre 2020, in casa del Rio Ave (2-2 e poi 24 rigori complessivi), un pareggio interno in Europa League contro lo Stella Rossa di Belgrado per 1-1, nel febbraio 2021, e lo 0-2 patito nella semifinale di andata della Champions League, contro l'Inter, lo scorso 10 maggio.