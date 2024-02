Verso Milan-Rennes, Bianchin suggerisce la via per essere ottimisti nella gara di ritorno

In vista della partita di domani sera tra Milan e Rennes, gara di andata dei playoff di Europa League che mettono in palio un posto agli ottavi di finale, il sito ufficiale del club francese ha intervistato il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin per saperne un po' di più sul Diavolo. Il collega ha parlato del Diavolo a livello storico ma anche del suo momento attuale.

Le parole di Bianchin sulla partita di andata: "Vedo il Milan come favorito ma entrambe le partite saranno interessanti da seguire. La partita a San Siro sarà probabilmente cruciale, il Milan deve vincerla, se possibile con un margine di due gol, se vuole andare a Rennes con ottimismo. Sarà una nuova occasione per testare l'affidabilità della coppia centrale Simon Kjaer - Matteo Gabbia".