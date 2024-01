Verso Milan-Rennes: i francesi tornano a giocare questo fine settimana

Il prossimo avversario del Milan in Europa League, il Rennes, tornerà in campo questo week-end per la prima volta dallo scorso 20 dicembre, quando in occasione della sfida contro il Clermont tornò alla vittoria in Ligue 1 dopo quasi un mese dall'ultima volta. In questo caso, però, la formazione di Julien Stéphan sarà protagonista nei 64esimi di Coupe de France contro il Guingamp, storica compagine francese attualmente militante in Ligue 2.

Tutti i pronostici girano ovviamente a favore del Rennes, non solo per una questione di categoria ma anche di forza della rosa, considerato anche il fatto che i Les rogues et Noirs avranno praticamente a disposizione tutti i titolari escluso (forse) Amin Gouiri, fermo ai box da inizio anno a causa di un problema fisico.