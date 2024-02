Verso Milan-Rennes: l'analisi del match contro i francesi, il post social

Vigilia di Milan-Rennes, playoff di andata dell'Europa League in programma domani sera a San Siro. I rossoneri, reduci da un ottimo periodo di forma in campionato (7 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 9) dovranno fare i conti contro un'altra squadra in stato di grazia. Infatti i francesi allenati da Julìen sono reduci da 5 vittorie di fila in Ligue 1 (così come il Milan, non perdono da dicembre). I ragazzi di Pioli tornano in Europa League e lo faranno 3 anni dopo l'ultima volta. Era infatti il 18 marzo 2021 e i rossoneri si giocavano gli ottavi di finale contro il Manchester United: dopo l'1-1 dell'Old Trafford, gli inglesi vinsero al Meazza grazie a un gol di Pogba. Contro i francesi del Rennes sarà tutta un'altra storia, una nuova serata da vivere e giocare con la giusta intensità e voglia e per provare ad arrivare in fondo ad una competizione che il Milan non ha mai vinto.

Apparso sui profili social del club rossonero, questa l'analisi del match di San Siro contro i ragazzi di Julien Stéphan.