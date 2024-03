Verso Milan-Roma di Europa League. Gazzetta: "Il festival del gol. Giroud contro Lukaku, sfida di pesi massimi. E i due tipi geniali..."

In vista della doppia sfida tra Milan e Roma nei quarti di Europa League, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Il festival del gol. Giroud contro Lukaku, sfida di pesi massimi. E i due tipi geniali...". La Rosea si sofferma in particolare sugli attacchi delle due squadre, guidati da Olivier Giroud e da Romelu Lukaku.

Ma la sfida a distanza non sarà solo tra il francese e il belga: tra i grandi protagonisti delle due gare, infatti, ci saranno anche Rafael Leao per i rossoneri e Paulo Dybala per i giallorossi. Toccherà a loro dare fantasia e imprevedibilità agli attacchi di Milan e Roma, oltre a mettere nelle condizioni Giroud e Lukaku di fare quello che sanno fare meglio, cioè i gol.