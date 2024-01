Verso Milan-Roma, domani lo sciopero dei vigili. Come interverrà il Comune

vedi letture

La notizia è stata riportata ieri dal Corriere della Sera, edizione di Milano: i vigili della città meneghina hanno in programma uno sciopero di 24 ore per la giornata di domani 14 gennaio. Alle 20.45, a San Siro, il Milan affronterà la Roma, ecco perché questo sciopero (che era in programma per il 7 dicembre prima di essere differito dal Prefetto) creerà qualche grattacapo di ordine pubblico.

Il Comune di Milano, per sopperire alla mancanza dei vigili e per far sì che il deflusso di 70mila persone avvenga senza intoppi, dispiegherà sul territorio poliziotti, carabinieri e due pattuglie della polizia provinciale. Possibile che una situazione di sciopero simile si possa verificare anche nel mese di febbraio.