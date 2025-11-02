Verso Milan-Roma: i precedenti tra le due squadre a San Siro

vedi letture

In vista di Milan-Roma, il sito della Lega Calcio Serie A ha pubblicato queste statistiche: "Sono 101 i precedenti ufficiali tra le due squadre a San Siro con bilancio di 53 vittorie del Milan (ultima 3-1, nella Coppa Italia dello scorso anno), 26 pareggi (ultimo 1-1, nella Serie A dell’anno scorso) e 22 successi della Roma (ultimo 1-0, nell’Europa League 2023/24).

Lo scudetto rossonero 2010/11 con allenatore Massimiliano Allegri è stato vinto aritmeticamente alla giornata 36 di quel torneo, proprio pareggiando 0-0 a casa della Roma. Anche nel 2003/04 fu la vittoria, stavolta a San Siro per 1-0, a dare il via alla festa tricolore del Milan, alla giornata 32 in un campionato ancora strutturato su 18 squadre. Rete decisiva dopo 2’ di Shevchenko".

