Questa sera per il Milan, contro la Roma, sarà la sfida numero 194 in totale ai giallorossi, la 98esima in casa. Limitandosi alla sola Serie A, sarà la sfida numero 177, la 89esima in casa. Negli 88 precedenti di campionato il Milan si è imposto 49 volte, 20 i pareggi e 19 le sconfitte.