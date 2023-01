MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Come di consueto le partite casalinghe alle 20:45, il Milan raggiungerà tra poco l'hotel in zona San Siro per cominciare il ritiro in attesa della sfida di questa sera contro la Roma. La redazione di MilanNews.it vi proporrà le immagini dell'arrivo dei calciatori rossoneri.