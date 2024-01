Verso Milan-Roma: le statistiche del pre partita

STATISTICHE SULLE PARTITE

Dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Atalanta, il Milan di Pioli (fischiato a fine gara per un'ennesima prestazione incomprensibile dopo il vantaggio di Leao, in cui Pioli le ha davvero "provate tutte", le posizioni dei giocatori, in un walzer di ruoli infinito che non ha fatto altro che favorire Gasperini e i suoi, i quali, giocando nel modo che sanno, hanno regolato nel secondo tempo i rossoneri senza troppi affanni. Poi, possiamo anche stare a parlare dei rigori dati, di quelli non dati, del VAR. Ma il dato vero è che quest'anno il Milan di Pioli è davvero una squadra imprevedibile, e non nel senso buono.

Arriva a San Siro una squadra che non se la passa meglio, la Roma di Mourinho, eliminata dalla Coppa Italia per mano dei cugini della Lazio, e in una situazione di classifica che non può far piacere. I giallorossi verranno a Milano con Mourinho in tribuna (e non è certo una novità) e con un Dybala non convocato.

Si giocherà il 14 gennaio, sarà la 15ma volta nella storia del Milan. Finora 10 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta. Quest'ultima risale al 1968, quando il Milan cadde per 2-1 in casa del Varese, con gol di Sogliano e

Anastasi. Accorciò Sormani al 79' ma non si riuscì a pareggiare. L'ultimo precedente è il 2-2 di Lecce della scorsa stagione: sotto di gue gol per autorete di Theo Hernandez dopo 3 minuti e gol di Baschirotto al 23', nella ripresa prima Leao e poi Calabria riuscirono ad impedire al Milan di uscire a mani vuote dal Via del Mare.

Prima di questo precedente bisogna tornare indietro al 2007, quando il Milan vinse 3-1 in casa contro la Reggina, con gol di Pirlo, Seedorf e Gilardino. Momentaneo 2-1 firmato da Rolando Bianchi. Ci sono anche due precedenti, entrambi vittoriosi, per il Milan in casa contro la Roma il giorno 14 gennaio: nel 1951 in Serie A finì 2-0 con gol di Silvestri e Nordahl, mentre nel 2004 in Coppa Italia, finì 2-1 con gol di Tomasson, pareggio momentaneo di John Carew per la Roma e gol della vittoria al 91' di Ambrosini.

Con la Roma sarà la sfida n.197 in totale, la n.99 in casa. Limitandosi alla sola Serie A, sarà la sfida n.180, la n.90 in casa. Negli 89 precedenti di campionato il Milan si è imposto 49 volte, 21 i pareggi e 19 le sconfitte.

L'ultimo precedente è la partita di gennaio 2023, che nell'immaginario dei tifosi è quella da cui sono partiti tutti i problemi che hanno portato il Milan ad uscire da tutte le lotte (Coppa Italia, Supercoppa e Campionato).

Sopra di due gol, firmati Kalulu e Pobega, prima Ibanez al minuto 87 e poi Abraham al 93' riuscirono a rimontare, cacciando il Milan in una crisi che durò tutto il mese se non oltre.

Nel 2021-22 il Milan, sempre nel primo impegno casalingo del nuovo anno, riuscì a sconfiggere i gialorossi per 3-1, con gol di Giroud su rigore, Messias e Leao, mentre per la Roma andò a segno Abraham.

Nella stagione 2020-21 invece finì 3-3 (doppietta di Ibrahimovic e gol di Saelemaekers).

Nella stagione 2019-20 Rebic e Calhanoglu su rigore fecero vincere il Milan per 2-0 in uno stadio vuoto per l'emergenza Covid. Per trovare una sconfitta rossonera si va indietro alla stagione 2017/18, quando Dzeko e Florenzi stesero il Milan di Montella per 2-0.

La vittoria più pesante del Milan è un 6-2 nell'ultima giornata della stagione 1949-50, con tripletta di Rinaldi, doppietta di Nordahl e rete di Liedholm.

La sconfitta più larga invece è uno 0-4, ma avvenne in una partita di Coppa Italia, nel 1979-80. In campionato la sconfitta più pesante è un 1-4 nella stagione 2016-17 (doppietta di Dzeko, gol di El Shaarawy e De Rossi, per il Milan segnò Pasalic l'illusorio 1-2).

Degna di nota è anche la sfida del 31 maggio 2003, quando il Milan di fronte a uno stadio pieno e in festa per la Champions conquistata tre giorni prima a Manchester contro la Juventus, si prese anche la Coppa Italia: il grosso del lavoro era stato fatto all'andata (4-1) all'Olimpico, al ritorno il Milan si limitò a gestire, anche se andò sotto per 2-0 (doppietta di Totti) prima di trovare la via del pareggio con le reti di Rivaldo e di Pippo Inzaghi al 94'. Finì 2-2 e quella sera furono alzate al cielo le due Coppe.

Le gare tra Milan e Roma sono sempre state piuttosto nervose, infatti i cartellini rossi sono stati piuttosto frequenti. Complessivamente, 18 espulsioni a giocatori rossoneri, 10 delle quali a San Siro. Massimo Ambrosini ne ricevette ben 2, nel 2007 e nel 2009. In quest’ultima occasione fece tutto lui, doppietta nel 2- 3 finale e espulsione per doppia ammonizione, prima del saluto finale (amaro, con fischi) di Paolo Maldini nella sua ultima partita a San Siro.

A giocatori giallorossi l'espulsione fu comminata per 21 volte, 14 delle quali a San Siro. Francesco Totti nel 2003 e nel 2013 fu espulso due volte a casa del Milan. Aggiungendo anche l'espulsione all'Olimpico nel 2005, è il giocatore avversario che ha preso più cartellini rossi contro il Milan nella storia, insieme a Cesare Bovo (uno nella Roma e due nel Palermo).

Per sei volte il Milan riuscì a ribaltare un risultato di sconfitta a fine primo tempo: l'ultima volta fu nel 2012, quando da 0-1 (Osvaldo al 44') Ibrahimovic con una doppietta mise le cose a posto nella ripresa e finì 2-1.

Nel 2009-10 Menez trovò la rete al terzo minuto, poi nella ripresa Ronaldinho e Pato la ribaltarono.

La Roma non è mai riuscita nella sua storia a ribaltare un risultato sfavorevole a fine primo tempo.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Esordirono in un Milan vs Roma 5 giocatori: Capitanio (05/11/1933), Arrigo Morselli (02/03/1941), Domenico Morfeo (25/10/1998), Samu Castillejo (31/08/2018), Cyprien Tatarusanu (26/10/2020).

Addirittura 27 giocatori conclusero la loro esperienza rossonera in un Milan vs Roma; tra di loro menzioniamo José Altafini, Aquilino Bonfanti e Mario David (16/05/1965), Luther Blissett e Oscar Damiani (10/06/1984), Pietro Paolo Virdis (04/06/1989), Thomas Helveg (31/05/2003), Rui Costa e Marcio Amoroso (14/05/2006), Ronaldinho (18/12/2010), Thiago Silva (24/03/2012), Mathieu Flamini (12/05/2013), Philippe Mexes e Alex (14/05/2016), Andrea Conti (06/01/2022).

Segnarono la loro prima rete rossonera in un Milan vs Roma 11 giocatori, tra cui Giovanni Trapattoni (16/04/1961), Aldo Maldera (17/02/1974), Pietro Vierchowod (02/03/1997, unico gol in rossonero) e José

Mari (09/01/2000).

Per 19 giocatori la rete segnata a San Siro contro la Roma fu l’ultima in rossonero. Tra di loro, citiamo Rivaldo (31/05/2003), Marcio Amoroso (14/05/2006, unico gol in rossonero), Cristian Brocchi (11/11/2006), Mario Pasalic (07/05/2017) e Pierre Kalulu (08/01/2023); per quest'ultimo la statistica può cambiare, siccome è tuttora nella rosa del Milan.

Nessun allenatore ha esordito in un Milan vs Roma. Solo Italo Galbiati concluse invece la sua esperienza a San Siro contro il giallorossi, nel 1983-84 in Coppa Italia.

Ben 3 giocatori sono riusciti a realizzare triplette in Milan vs Roma: Pietro Paolo Virdis, Giovanni Moretti e Giuseppe Rinaldi. In 19 casi ci furono delle doppiette, con Nordahl, Prati e Ibrahimovic capaci di farlo per due volte.

Sarà la quinta volta per Mister Pioli in casa contro la Roma; i quattro precedenti sono il 2-0 del 2019-20, il 3-3 del 2020-21, il 3-1 del 2021-22 e il 2-2 della scorsa stagione.

Arbitrerà Guida di Torre Annunziata, che troverà il Milan per la 36ma volta: finora il bilancio è di 17 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte. Due i precedenti come arbitro di una sfida tra Milan e Roma, un 2-1 interno nel 2018 con gol di Kessié e Cutrone per il Milan e di Fazio per la Roma, e un 2-1 corsaro all'Olimpico nel 2021, con gol di Kessié e Rebic, mentre per i giallorossi segnò Veretout.

L'ultimo precedente assoluto con Guida risale alla stagione 2021-22, e per i tifosi del Milan è un dolce ricordo: il 2-1 con cui i rossoneri si imposero in casa della Lazio alla 34ma giornata, con gol al 92' di Sandro Tonali.