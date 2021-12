Verso Milan-Roma, procede la vendita dei biglietti: tutte le informazioni

Dopo la sosta natalizia, il Milan tornerà in campo a San Siro per l'Epifania (data e ora da definire). I tifosi rossoneri troveranno nella calza della befana la partita Milan-Roma, sfida valevole per la 20° giornata di Serie A.

Sono 192 le sfide disputate a tinte giallorossonere, con 81 vittorie del Milan, 60 pareggi e 51 successi capitolini. Era dalla stagione 2000/01 che Milan e Roma non si affrontavano a San Siro nel mese di gennaio, anche se l’ultimo precedente andato in scena il 6 gennaio si è disputato all'Olimpico nella stagione 2003/04, con i rossoneri usciti vittoriosi dalla contesa grazie ad una doppietta di Andriy Shevchenko.

I biglietti per Milan-Roma saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan e verranno venduti in tre finestre di vendita separate:

La prima, quella dedicata agli abbonati, apre alle 10.00 di martedì 14 dicembre e chiuderà alle 23.59 di mercoledì 15 dicembre.

La seconda, riservata ai possessori di Carta Cuore Rossonero, inizierà alle ore 10.00 giovedì 16 dicembre e chiuderà alle 23.59 del giorno stesso.

La terza e ultima fase, quella di vendita libera, prenderà il via alle 10 di venerdì 17 dicembre e resterà aperta fino ad esaurimento posti.

PREZZO BIGLIETTI

Il costo dei biglietti per Milan-Roma parte dai 24€. Gli Under16 potranno usufruire della tariffa speciale di 19€ in alcuni settori dedicati se accompagnati da un adulto, mentre gli Over65 potranno acquistare i tagliandi, in vendita libera, a 29€. Inoltre, per Milan-Roma sarà attivo il cambio nominativo.

LE REGOLE D'ORO PER IL TIFOSO

Per aiutare il Club ad offrire la migliore e la più sicura esperienza possibile, AC Milan chiede a tutti i tifosi di seguire le seguenti regole:

Munirsi di un Green Pass valido (bambini sotto i 12 anni saranno esenti)

Munirsi di un valido documento di identità

Munirsi di un valido biglietto per la partita

Indossare una mascherina in ogni momento per proteggere voi stessi e gli altri

Recarsi allo stadio considerando la fascia oraria di accesso indicata sul biglietto

Mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro, a sola eccezione di quando si è seduti al proprio posto, ed evitare assembramenti, abbracci e strette di mano

Seguire le istruzioni fornite dallo staff dello stadio e dagli steward, specialmente all’ingresso e all’uscita dallo stadio: siamo qui per la vostra sicurezza

Siate pazienti e godetevi lo spettacolo sul campo