Verso Milan-Roma: rossoneri imbattuti da 9 partite, giallorossi con la miglior difesa della Serie A
In vista di Milan-Roma, il sito della Lega Calcio Serie A ha pubblicato queste statistiche: "Milan imbattuto in gare ufficiali da 9 match, di cui 7 vinti e 2 pareggiati. Ultima sconfitta rossonera l’1-2 subito a San Siro dalla Cremonese, 24 agosto scorso, alla prima di Serie A.
La Roma segna da 7 partite ufficiali contro il Milan, totale di 10 marcature: ultima partita senza reti segnate il 28 giugno 2020, Milan-Roma 2-0 in campionato.
Nelle ultime 9 gare casalinghe rossoneri sempre a segno, totale di 18 reti, ultima partita senza reti segnate Milan- Atalanta 0-1 (Serie A, lo scorso 20 aprile).
Milan squadra che subisce più gol nei 15’ della ripresa: 3 reti su 7 rossonere subite in questa fascia di gara, come Verona, Inter, Cagliari, Atalanta e Cremonese.
La Roma non pareggia dal derby in casa Lazio del 13 aprile scorso, 1-1. Nelle seguenti 18 gare ufficiali, fra vecchia e nuova stagione, bilancio di 12 vittorie e 6 sconfitte.
Roma miglior difesa della Serie A 2025/26 con sole 4 reti subite. La Roma è una delle 3 compagini della A 2025/26 che guadagna nelle riprese più punti rispetto ai risultati del 45’: +7, come Napoli e Juventus".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan