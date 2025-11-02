Verso Milan-Roma: ultimi precedenti positivi per i rossoneri
Ci siamo! E' finalmente il matchday di Milan-Roma. I ragazzi di Allegri si preparano ad affrontare la Roma nella 10ª giornata di Serie A 2025/26. La partita si terrà oggi 2 novembre alle 20:45 a San Siro. I rossoneri, guidati da mister Allegri, cercano di consolidare la loro posizione in classifica contro la squadra allenata da Gasperini. Entrambe le squadre sono in corsa per i vertici della classifica, rendendo questo incontro particolarmente significativo.
Numeri e dati pre partita
Il Milan è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro la Roma in campionato (6V, 4N), anche se ha perso quella più recente (3-1 all'Olimpico lo scorso 18 maggio); i giallorossi potrebbero ottenere almeno due successi di fila contro i rossoneri in Serie A per la prima volta dal periodo tra maggio 2016 e ottobre 2017 (quattro vittorie consecutive in quel caso).
DOVE VEDERE MILAN-ROMA
Data: domenica 2 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan