Verso Milan-Roma: ultimi precedenti positivi per i rossoneri

Ci siamo! E' finalmente il matchday di Milan-Roma. I ragazzi di Allegri si preparano ad affrontare la Roma nella 10ª giornata di Serie A 2025/26. La partita si terrà oggi 2 novembre alle 20:45 a San Siro. I rossoneri, guidati da mister Allegri, cercano di consolidare la loro posizione in classifica contro la squadra allenata da Gasperini. Entrambe le squadre sono in corsa per i vertici della classifica, rendendo questo incontro particolarmente significativo.

Numeri e dati pre partita

Il Milan è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro la Roma in campionato (6V, 4N), anche se ha perso quella più recente (3-1 all'Olimpico lo scorso 18 maggio); i giallorossi potrebbero ottenere almeno due successi di fila contro i rossoneri in Serie A per la prima volta dal periodo tra maggio 2016 e ottobre 2017 (quattro vittorie consecutive in quel caso).

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: domenica 2 novembre 2025

Ora: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it