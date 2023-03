Verso Milan-Salernitana: affluenza quasi da record per il Monday Night

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa sera a San Siro sono attesi circa 72milan spettatori per la sfida tra Milan e Salernitana. Giuseppe Pastore, sul proprio profilo Twitter, ha sottolineato come si tratti della seconda maggiore affluenza per una gara in programma il lunedì sera, data e orario scomodi per i tifosi lavoratori e che vengono da fuori Milano. Il record è stato firmato sempre a San Siro e sempre dal Milan, nella partita vinta nel febbraio 2011 contro il Napoli per 3-0.