Verso Milan-Salernitana, Bennacer torna titolare 226 giorni

vedi letture

Dopo la vittoria sul Monza, domani il Milan alle 20.45 va a caccia di un nuovo importante successo in campionato. I rossoneri saranno ospiti della Salernitana di Pippo Inzaghi, che arriva da un momento veramente complicato. Scelte quasi obbligate per Stefano Pioli che rispetto all'ultima gara di campionato con il Monza recupera solamente Davide Calabria, che ha saltato la sfida contro la squadra di Palladino a causa del rosso rimediato a Bergamo nella sconfitta per 3-2 contro l'Atalanta di Gasperini.

Conferma per Kjaer al centro della difesa al fianco di Tomori, con Theo Hernandez a completare il pacchetto difensivo. A centrocampo ci saranno Reijnders, Loftus-Cheek e Bennacer che, come annunciato da Stetano Pioli nella conferenza stampa odierna, tornerà titolare dopo 226 giorni dall'ultima volta (10 maggio, euroderby di andata della scorsa stagione). Out, invece, Musah a causa di un affaticamente muscolare e Tommaso Pobega, che oggi si è operato in Finlandia per la riparazione del tendine retto femorale sinistro. La stima dei tempi di recupero è di quattro mesi.

