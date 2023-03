Verso Milan-Salernitana, De Ketelaere si gioca una maglia da titolare

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Anti vigilia di Milan-Salernitana, match di Serie A in scena a San Siro lunedì sera alle 20:45. Un impegno da non sottovalutare che arriva dopo le fatiche della Champions League di mercoledì, dove il Milan ha ottenuto il pass per i quarti di finale ai danni del Tottenham di Conte.

Per la partita contro i granata di Sousa c'è Charles De Ketelaere che insidia Brahim Diaz per una maglia dal primo minuto: dovrebbe essere il belga a partire dall'inizio quando manca l'allenamento di rifinitura di domattina a Milanello.